Die Steiermark braucht viel mehr Pflegeeltern

Das System steht an

Gemeinsam mit Kommunikationsprofi Volkmar Pötsch hat Klemencic nun eine Initiative gegründet, um zum einen für Pflegeeltern zu werben und zum anderen Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft zu betreiben. „Das System steht einfach an - deshalb wollen wir viele Leute ins Boot holen.“ Also dockte man bei dem Pflegeeltern-Netzwerk Affido, den Bürgermeisterinnen Ursula Malli (Kitzeck) und Elke Halbwirth (Gleinstätten), Chocolatier Josef Zotter (der eine „Danke“-Schokolade für alle Pflegeeltern entwarf) und Ex-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic an. Letztere wuchs selbst als Adoptivkind auf. „Und daher weiß ich nur zu gut, dass jedes Kind ein echtes Zuhause braucht.“