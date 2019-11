Callcenter-Mitarbeiter mit dem Erschießen bedroht

Dass Paketsendungen nicht immer pünktlich ankommen, ist keine Neuigkeit. Dass man dann jedoch die Bediensteten des Callcenters eines Paketzustellers mit dem Erschießen bedroht, ist ungewöhnlich. Ein 53-jähriger Deutscher, der im Tiroler Bezirk Imst wohnhaft ist, hat am Mittwochvormittag die Beherrschung verloren und den Mitarbeitern, die am Standort in Hall in Tirol tätig sind, am Telefon mit dem Erschießen gedroht. Die Cobra rückte aus.