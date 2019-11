Strom per Laser: US-Navy kocht Kaffee „drahtlos“

Geht es nach Paul Jaffee, Elektroingenieur am Forschungslabor der US-Navy, soll die Power Beaming genannte Technologie „erstaunliche Möglichkeiten für das Verteidigungsministerium und den Privatsektor eröffnen“. „Stellen Sie sich vor, Sie könnten damit Strom an Orte senden, die abgelegen, schwer erreichbar oder ohne Infrastruktur sind“, wird er in einer Mitteilung zitiert. So könnte das Power Beaming auch die Übertragung von Strom von Sonnenenergie sammelnden Satelliten im Weltraum auf den Boden ermöglichen, wo immer es nötig ist - „ob es sich nun um eine zukunftsorientierte Basis, ein Entwicklungsland oder ein Flüchtlingslager handelt“.