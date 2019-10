Autonomes Fahren: Kleiner Fleck, großes Chaos

„Dies ist bedenklich, da das Flow-System in vielen Fällen die Bewegung der Objekten in der gesamten Szene gelöscht hat,“ erklärt Ranjan und weist auf ein Video (siehe oben) hin, in dem das angegriffene System zu sehen ist. Man könne sich leicht vorstellen, welchen Schaden ein lahmgelegter Autopilot eines selbstfahrenden Autos bei hoher Geschwindigkeit verursachen könne, so die Wissenschaftler.