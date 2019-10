Rückruf für Mercedes EQC: Räder können blockieren!

Das Auto muss einen Tag in die Werkstatt, um den kompletten elektrischen Antriebsstrang an der Vorderachse auszutauschen. Betroffen seien insgesamt knapp 1700 Exemplare, wie viele davon in Österreich, will der Hersteller nach Angaben eines Sprechers nicht kommunizieren. Auch wie viele EQC bisher gebaut wurden, wird nicht bekannt gegeben.