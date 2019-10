Konto-Sharing bei Netflix: Schonfrist bald vorbei?

Wie würden die Kunden reagieren?

Wie die Kunden auf eine Aktion scharf gegen Account-Sharing reagieren würden, bleibt abzuwarten. Durchaus möglich, dass manch einem ein Netflix-Konto ohne Freunde oder Familienmitglieder, die sich an den Kosten beteiligen, zu teuer wird und er einen günstigeren Tarif wählt oder - Netflix ist monatlich kündbar - das Streaming-Abo abbestellt, wenn nicht gerade eine neue Serie oder ein Film draußen ist, die er unbedingt sehen will. Auch eine Abwanderung der Nutzer in den illegalen Sektor wäre denkbar: Dann greifen sie zur Raubkopie und Netflix verdient gar nichts mehr an ihnen.