Software soll 3D-Druck von Schusswaffen verhindern

Tödliche Gefahr aus dem 3D-Drucker

Die Debatte um Waffen aus dem 3D-Drucker hat seit dem antisemitischen Anschlag Anfang Oktober im ostdeutschen Halle an der Saale wieder an Brisanz gewonnen. Der 27-jährige rechtsextreme Stephan B. hatte zwei Menschen erschossen. In seinem Waffenarsenal befand sich auch eine Maschinenpistole, die mit Plastikteilen aus dem 3D-Drucker gebaut worden war.