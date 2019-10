Lebensgefährte (50) im Streit Bauchstich versetzt

Die 45-jährige ukrainische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ihren 50-jährigen Freund durch einen Messerstich in den Bauch schwer verletzt zu haben. Der Tat dürfte ein Streit in der gemeinsamen Wohnung in Haslach an der Mühl vorausgegangen sein.