Nachbarn erschüttert: „Jamal hatte zwei Gesichter“

„David lag am Boden, Jamal hatte das Messer an seinem Hals. Zu sechst sind wir hin, haben ihn weggezerrt“, erzählt ein Afghane (22), der mit den anderen Bewohnern unter Einsatz ihres Lebens ihren Betreuer David H. verteidigten. Einer von ihnen ist ein Ukrainer (37): „Jamal war in letzter Zeit sehr aggressiv“ - aber auch er kann sich nicht erklären, wie es so weit kommen konnte.