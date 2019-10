Nach Rallye 6315 Euro „Kilometergeld“ gespendet

6315 Euro an Mariatal

Im Autohaus Strasser in St. Getraudi kamen unlängst durch Sponsoren, Privatspender und die Versteigerung des Rallye-Autos 6000 Euro zusammen. Das Team stockte den Betrag auf 6315, exakt auf die abgespulten Kilometer auf. Das Geld wurde nun Licht ins Dunkel, zweckgebunden für den „Verein zur Förderung der Kinder von Mariatal“ an dessen Kassiererin Renate Hasslinger und Schulleiter Réne Steinberger übergeben. Damit soll ein spezieller Therapie-Stuhl angeschafft werden.