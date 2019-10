Fast 40.000 Besucher bei „Langer Nacht“ in Kärnten

Allein in Kärnten waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 39.362 Kulturinteressierte unterwegs. 37.826 von ihnen tummelten sich in der Landeshauptstadt. Mit diesen Zahlen wurde ein neuer Besucherrekord aufgestellt - im Vorjahr waren kärntenweit 34.500 Nachteulen dabei. Bereits zum 20. Mal fand das Event heuer statt - nicht nur in Klagenfurt und Villach, sondern auch in ländlichen Regionen.