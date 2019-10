Das war die Lange Nacht der Museen 2019 in Kärnten

Es wurde getanzt und jongliert

Ein leidenschaftlicher Tango stand bei „Fifty Shades of Grey“, einer Schatteninstallation mit graugetönten Grafiken und Malereien in der „art-anima-galerie“ in Klagenfurt, am Programm. Jongliert wurde beim Jugendstiltheater im Goethepark: Kreative konnten sich da sogar Tipps und Tricks vom preisgekrönten russischen Artisten Nikita Izmaylov holen.