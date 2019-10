Terror-Ermittlungen nach Messerangriff auf Polizei

Der in dieser Form beispiellose Fall löste in Frankreich Entsetzen und Trauer aus. Die Polizeipräfektur sei mit dem Angriff so schwer wie nie zuvor getroffen worden, hieß es. Am Vormittag versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Hauptquartier auf der Seine-Insel Ile de la Cite zu einer Schweigeminute. Dort wurde auch ein Kondolenzbuch aufgestellt.