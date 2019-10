Witwe über Pariser Angreifer: „Stimmen, Visionen“

Jener Mann, der am Donnerstag in einem Polizeipräsidium im Zentrum von Paris vier Polizisten mit einem Keramikmesser erstochen haben soll, habe vor seiner Tat unruhig gewirkt und soll Stimmen gehört haben. Die Witwe des bei der Bluttat getöteten 45-Jährigen sagte nach Angaben von Ermittlern vom Freitag aus, Michael H. habe ein „ungewöhnliches und unruhiges Verhalten“ an den Tag gelegt, bevor er im Hauptquartier vier Kollegen erstach und anschließend von einem Polizisten erschossen wurde. Die Frau befindet sich in Polizeigewahrsam.