Abzock-Anrufe: Behörde warnt vor Vorwahl +882

Ping-Anrufe sind Anrufe, bei denen die Verbindung nach ein- oder zweimaligem Läuten („ping“) bewusst getrennt wird. Dadurch sollen - teils teure - Rückrufe provoziert werden. Betroffene gelangen meist in eine Warteschleife oder an reale Personen, die den Anrufer möglichst lange in der Leitung zu halten versuchen.