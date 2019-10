Mit krone.at „eine ganz heiße Nummer 2.0“ erleben

Rainer Kaufmann vereint in der Fortsetzung der Erfolgskomödie die Hauptdarstellerinnen Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass und Bettina Mittendorfer in der Rolle von Waltraud, Lena und Maria erneut vor der Kamera und inszeniert das beliebte Frauentrio unter anderem an der Seite von Franziska Schlattner, Matthias Ransberger, Hardy Krüger Jr., Tristan Seith, Felix von Manteuffel, Günther Maria Halmer - und den schon erwähnten Star-Tanzlehrer Jorge Gonzalez.