Streit um Lkw-Fahrverbot am Alpl entbrannt

Wenn zu der sowieso benachteiligten (weil: abgeschiedenen) Lage im Feistritztal auch noch ein Fahrverbot von Lkw über 7,5 Tonnen von November bis April komme, würden die Betriebe dort leiden - so jedenfalls argumentiert die Wirtschaftskammer gegen das Fahrverbot, das beim Land Steiermark nun in Begutachtung geht. Die B 72 - sie verbindet das Feistritztal mit der Obersteiermark und kürzt den Weg in Richtung Wien ab - sei die „Lebensader für diese Region“, die Wintersperre hingegen sei „völlig unverhältnismäßig“, heißt es von der WKO.