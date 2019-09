iPhone 11: Das ist der beste Kaufzeitpunkt

Dieser Preistrend sei auch beim 2017 erschienenen iPhone 8 Plus erkennbar, nur beim iPhone X sei der Preisknick nicht so stark, so Geizhals.at. Die hohe Nachfrage und Lieferengpässe hätten den Preis um nur elf Prozent (bzw. 131 Euro) sinken lassen und über das Weihnachtsgeschäft relativ stabil gehalten. Damit sei heuer aber nicht zu rechnen.