Bis zur WM 2026 ist jeder Rangnick-Flirt sinnlos

Punkt. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Nur warum hat es in Wien das (zumindest kolportierte) Treffen mit Herthas Boss gegeben? Also hatte Rangnick doch ein offenes Ohr für die Berliner? Oder war es nur Höflichkeit? Wenn ja, wurde der ÖFB darüber informiert? Nun ja, am Sonntag wurde dann in Deutschland von einem geplatzten Deal getitelt – also wieder nur heiße Luft. Doch selbst die war widersprüchlich. Zumindest laut der „Süddeutschen Zeitung“ soll nämlich die Hertha Rangnick abgesagt haben. Laut „Bild“ gab Rangnick dem Zweitligsten einen Korb. Gebracht hat dieser Flirt keinem etwas, schon gar nicht Rangnick. Derartige Störfeuer sollten jetzt dann irgendwann einmal aufhören. Zumindest bis nach der WM 2026 ...