Hugh Jackman springt plötzlich in fremdes Auto

Privatleben sorgt für Schlagzeilen

Jackman ist derzeit in der Rolle des Professors Jon in dem Zwei-Personen-Stück The Sexual Misconduct of the Middle Classes zu sehen. Parallel sorgt auch sein Privatleben für Schlagzeilen: Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness reichte diese im Mai 2024 in New York die Scheidung ein. Das Paar hatte zuvor 27 Jahre miteinander verbracht und zwei Kinder adoptiert.