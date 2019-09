Das sagen die ersten Tester zum iPhone 11 (Pro)

Auch auf krone.at ist ein Testbericht zum iPhone 11 Pro geplant. Weil Apple in Österreich - der kleine Markt hat für den US-Giganten wenig Relevanz - vor dem Verkaufsstart keine Testgeräte an Medien verleiht, bekommen wir das iPhone 11 Pro erst am Freitagvormittag in die Finger. Ein ausführlicher Testbericht folgt, sobald wir genug Zeit mit dem neuen iPhone verbracht haben.