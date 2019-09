Ungehindert leben und lieben: 30 Jahre „RollOn“

„Die Menschen schauen immer zuerst auf das Defizit und machen daran fest, was geht und was nicht“

Im Großen Saal im Landhaus wurde am Mittwoch eine neue Kampagne präsentiert – „ein Geburtstagsgeschenk von Landeshauptmann Günther Platter“, wie Hengl erklärt. Fünf Menschen wurden dafür vor den Vorhang geholt, um Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Silke Naun-Bates etwa, Bestseller-Autorin, Mutter zweier Kinder, Ehe- und vor allem Powerfrau. „Die Menschen schauen immer zuerst auf das Defizit und machen daran fest, was geht und was nicht“, sagt die 51-Jährige und betont: „Ich trete gerne den Gegenbeweis an.“