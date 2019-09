Die Damm-Sanierung geht jetzt ins Finale

Die Kraftwerksspeicher der Kelag in den Hohen Tauern gelten als grüne Batterien der heimischen Stromversorgung. In der Fragant wird der Strom für 225.000 Haushalte produziert. Nach komplizierten Sanierungsarbeiten an den Talsperren steht das Millionenprojekt mittlerweile vor dem Abschluss.