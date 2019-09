ÖVP ortet zunehmende Angriffe auf Werbeflächen

Es gehört in österreichischen Wahlkämpfen mittlerweile leider schon fast zum Alltag: Wo immer man Werbeflächen der politischen Bewerber sieht, stechen einem auch mutwillige Zerstörungen und Schmierereien ins Auge. Aber: „Eine solche Dichte an Angriffen hat es noch nie gegeben“, sagt nun etwa ÖVP-NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Kritik an den Beschmierungsaktionen kommt aber auch aus der Bundeshauptstadt.