Hyundai Kona Hybrid hat anderen etwas voraus

Nun kommt der Vollhybrid (bekannt aus Hyundai Ioniq und Kia Niro) dazu, eine Antriebsart, die man sonst vor allem von Toyota kennt. Großer Vorteil bei Hyundai: Statt des stufenlosen CVT kommt ein tadelloses Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz. So fährt man ganz entspannt, der Motor bleibt akustisch jederzeit angenehm zurückhaltend und bietet mehr Schub, als man zu hören glaubt. Im Stadtverkehr schiebt der 44-PS-E-Motor immer wieder auch alleine an, was dem Verbrauch zugutekommt, da die Energie im 1,56 kWh starken Akku (unter der Rückbank) ausschließlich aus Bremsenergie-Rückgewinnung stammt.