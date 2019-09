Oberklasse-Kamera zum Sparpreis: Motorola One Zoom

Oberklasse-Smartphones sind in den letzten Jahren teurer geworden und kosten heute schnell mehr als 1000 Euro. Dass für gute Hardware nicht zwangsläufig Mondpreise verrechnet werden müssen, zeigt der PC-Gigant Lenovo mit seiner Handy-Tochter Motorola auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Das kommende Motorola One Zoom bietet mit Huawei-Smartphones vergleichbare Kamera-Features zum halben Preis.