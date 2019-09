Super-Nintendo-Klassiker kommen auf die Switch

Nintendo hat in der Nacht auf Donnerstag in einer Videobotschaft an die Fans neue Inhalte für seine Switch-Konsole angekündigt. Für den Prügel-Hit „Super Smash Bros. Ultimate“ kommen neue Download-Charaktere, darunter das beliebte und ab sofort verfügbare Bär-Vogel-Duo Banjo-Kazooie, außerdem erweitern die Japaner ihren Online-Dienst zur Freude von Nostalgikern ab sofort um Super-Nintendo-Klassiker. Welche das konkret sind und was Switch-Besitzer in den kommenden Wochen sonst noch erwartet, das sehen Sie im großen Direct-Video.