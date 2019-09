Wissen Sie schon alles über Sex?

In Bezug auf HIV äußert sich Aids Hilfe Wien Obmann Wolfgang Wilhelm wie folgt: „Ich plädiere für flächendeckende Angebote, die Wissen zur sexuellen Gesundheit vermitteln und Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Sexualität frei, aufgeklärt und selbstbestimmt zu leben und auch darüber zu sprechen. Das ist die Voraussetzung für realistische Risikoeinschätzung, für Anwendung von Präventionsmaßnahmen und für partnerschaftliches Risikomanagement. Unser Anspruch ist es, sowohl in der Gesellschaft dahingehend Impulse zu setzen, als auch die individuelle Lebensqualität zu steigern.“