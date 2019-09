Kreml-Kritikerin Sobol von Polizei festgenommen

Die russische Bürgerrechtlerin Ljubow Sobol ist am Montag im Gefolge der Proteste am Wochenende in Moskau festgenommen worden. Dies erklärte eine Sprecherin des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, der mit Ljubow zusammenarbeitet, via Twitter. Mehrere Tausend Menschen waren am Samstag in Moskau auf die Straße gegangen.