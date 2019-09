Der neue Hyundai i10: Beeindruckender Stadtfloh

Hyundai bringt die dritte Generation seines Stadtflohs namens i10 - und die hat es ebenso in wie an sich. Frische Optik, viel Platz im Innenraum, Top-Connectivity und erwachsene Assistenzsysteme machen den Kleinen zum vollwertigen Fahrzeug für vier Personen, die gar nicht mal so klein gewachsen sein müssen. Bei einer Preview in Amsterdam gab der Hersteller einen ersten Einblick.