Chinas Staatschef Xi hat Europareise gestartet

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist am Sonntagnachmittag in Frankreich angekommen. Am Montag sind Gespräche mit Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen geplant. Dabei soll es unter anderem um Klimaschutz und die Kriege in der Ukraine sowie im Nahen Osten gehen (siehe Video oben).