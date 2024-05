Siegloses Wochenende für Italiens Top fünf

Die Top fünf in der italienischen Fußball-Serie-A sind in der 35. Runde sieglos geblieben. Am Sonntag kam der Tabellenzweite AC Milan daheim gegen Genoa nur zu einem 3:3, Roma (5.) und Juventus Turin (3.) trennten sich danach mit einem 1:1. Am Samstag war das als Meister feststehende Inter Mailand mit „Joker“ Marko Arnautovic bei Abstiegskandidat Sassuolo 0:1 unterlegen, Bologna (4.) von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch blieb auswärts wie der Gegner Torino ohne Torerfolg.