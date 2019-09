Kurz geht aufs Ganze: Platz eins ist ihm zu wenig

Er wolle am 29. September mit seiner ÖVP so stark wie möglich werden. Auf alle Fälle sollen es am Ende mehr als die 31,5 Prozent von 2017 werden. Seine Partei habe 100 Projekte definiert, die sie für die Veränderung in Österreich umsetzen wolle. „Sollten wir stärkste Kraft werden, dann müssen wir uns ansehen, wer das moralische Potenzial hat, eine stabile Regierung zu führen.“