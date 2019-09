„The Outer Worlds“: So skurril wird die Spielwelt

Am 25. Oktober veröffentlicht Obsidian Entertainment das vielversprechende Sci-Fi-Rollenspiel „The Outer Worlds“ für PC, PS4 und Xbox One. Im neuen Trailer stellen die Entwickler, die schon Genreklassiker wie „Fallout: New Vegas“ geschaffen haben, Gameplay und Spielwelt von „The Outer Worlds“ nun näher vor. Im Video entführen sie die Spieler an Schauplätze wie Terra 2, Monarch oder Cascadia und zeigen auch gleich, welche bizarren Alien-Kreaturen dort auf sie warten.