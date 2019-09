So erlebten die Steirer den Beginn des Weltkriegs

Gab es einen Zeitpunkt, an dem die Stimmung in der steirischen Bevölkerung kippte?

Ganz klar: Winter 1943, Stalingrad, wo in der 6. Armee, u. a. in der 100. Jäger-Division, über 50.000 Österreicher dienten. Von ihnen kehrten nur rund 1200, nach vielen Jahren der Gefangenschaft, zurück. Stalingrad wurde zum Synonym und zur psychologischen Wende des Krieges. Von Februar 1943 an zurrte das NS-Regime die Zügel der Repression fester. Die Sportpalast-Rede von Goebbels („Wollt ihr den totalen Krieg?“) gab dazu den Startschuss. Die Hinrichtungen von Regimegegnern nahmen zu, jeglicher Widerstand sollte im Keim erstickt werden. So gelang es, das Gros der Bevölkerung durch die Aufrechterhaltung einer relativ akzeptablen Grundversorgung, durch das Versprechen von „Wunderwaffen“, durch Repression und ein dichtes Netz an Informanten bis in das Frühjahr 1945 relativ eng an das NS-System zu binden.