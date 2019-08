Mutter und Kind auf E-Scooter von Auto erfasst

Zum Unfall kam es am frühen Vormittag kurz nach 8.30 Uhr, als die Frau mit ihrer Tochter in der Humboldtgasse unterwegs war. Der Autofahrer kam gerade aus einer Einfahrt und wollte nach links in die als Einbahn geführte Gasse einbiegen, ließ noch ein von rechts kommendes Fahrzeug passieren und fuhr dann los. Dabei jedoch übersah er den E-Scooter, der von links auf dem Radweg herankam.