Firefox-Entwickler Mozilla sucht einen neuen Chef

Boden an Googles Chrome verloren

Trotzdem hatte Mozillas Firefox-Browser in den vergangenen Jahren Boden an Googles Chrome-Browser verloren. Das Konkurrenzprodukt ist der weltweit meistgenutzte Browser, auch dank der vielen Smartphones mit dem Google-System Android. Zuletzt ersetzte sogar Microsoft bei seinem Browser Edge die technische Basis aus eigener Entwicklung durch Chromium, die Open-Source-Variante von Chrome. Mozilla und Apple entwickeln ihre Browser weiterhin selbst.