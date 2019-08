Chinesische Mauer wird „traditionell“ restauriert

Restaurierungen einzelner Abschnitte schon seit 15 Jahren

Darum setzt man nun auf Steine, die von der Originalmauer abgefallen sind, wie Li Jingdong, ein Arbeiter am Jiankou-Abschnitt, erklärt: „Diese Steine werden verwendet, um die Stellen zu reparieren.“ Um ihn herum hieven Arbeiter mit einem elektrischen Seilzug einen großen Gesteinsbrocken zurück an seinen Platz. Beladen mit Wasser und Mörtel, mit dem die Steine festgemauert werden, queren Maultiere den steilen Berghang.



Bis zu 45 Minuten dauert der Einbau eines einzelnen Mauersteins. Für die körperlich anstrengende Arbeit lässt die Regierung umgerechnet 19 Euro po Tag springen. Schon 15 Jahre wird in Jiankou an der Mauer gearbeitet. Ingineur Cheng Yongmao betont: Die Restaurierung soll „den Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht repariert wurde“.