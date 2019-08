Kurz über Greta: „Ein bisschen mehr Normalität“

Kurz: „Hausverstand auch bei heißen Themen“

Er fände es gut, „wenn junge Leute eine Meinung haben und sich politisch einbringen“, so Kurz gegenüber Journalisten der „Oberösterreichischen Nachrichten“. Womit er sich allerdings „ein bisschen schwer tue, sind manchmal diese sehr starken medialen Ausschläge“. „Also es ist jemand ein Star oder ein totaler Trottel, es ist etwas ein Hype oder gar kein Thema mehr.“ Er würde manchmal „ein bisschen mehr Normalität“ gut finden. Es sei wichtig, Entscheidungen mit Hausverstand zu treffen. In der Emotion könnten nämlich Fehler passieren, erinnerte der ÖVP-Chef, „wo man dann nachher draufgekommen ist, man hat sehr viel Geld in den Sand gesetzt oder sehr viel falsch gemacht“. Der deutsche Atomausstieg, den Kurz an sich befürworte, habe zum Beispiel „in einer Art und Weise stattgefunden, dass die Kohlekraftwerke wie Schwammerln aus dem Boden geschossen sind - die wohl schlechteste Form, um Energie zu erzeugen“.