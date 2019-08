Gretas Segelteam kontert Flugreisen-Vorwurf

Mannschaft fühlt sich nach „rauer Nacht“ wieder wohl an Bord

Auch auf hoher See demonstriert der engagierte Teenager für den Klimaschutz: Am Freitag postete Thunberg auf Twitter ein Bild, das sie mit einem Protest-Schild zeigt. In einem weiteren Posting verglich sie Segeln mit „Camping in einer Achterbahn“. Skipper Herrmann berichtete in der Nacht auf Samstag auf Facebook, dass die Mannschaft eine „raue Nacht“ auf See gehabt habe, sich die Crew allerdings schon besser fühle. „Niemand war krank, aber wir fühlten uns alle ein wenig daneben“, so der Segler. Auf den Bildern, die er dazu postete, sieht man das aufgewühlte Meer und wie sehr sich das Boot während der Fahrt auf die Seite neigt.