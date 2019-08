Kraft der Gedanken: „Cybathlon“-Weltcup in Graz

Avatare mit der Kraft der Gedanken steuern - was nach Science-Fiction klingt, ist beim „Cybathlon“ Realität: Menschen mit Rückenmarksverletzungen steuern dabei mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, den BCIs oder Brain-Computer-Interfaces, Computerfiguren und treten im Wettkampf gegeneinander an. Am 17. September steigt in Graz die Cybathlon BCI Series.