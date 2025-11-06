„Meine Auszeit war heilsam“

Was tun, wenn alles zu viel wird? Wenn der Darm verrückt spielt, wenn der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert, der Alltag einen auffrisst? Man lässt sich helfen – und fühlt sich wie neugeboren.
Es klingt wie ein Klischee, ist aber keines: Du reist müde und ausgelaugt an und gehst als neuer Mensch. Dieses Erlebnis verändert dein Leben, dein Aussehen, dein Ich. Ich habe eine F.X. Mayr BASIC 7-Tage-Kur gemacht, um meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun und meinen Re-Start in die Hände von Profis zu legen.
Die vergangenen Monate waren stressig, mein Immunsystem geschwächt, mein Darm aus dem Gleichgewicht – ich war erschöpft. Mit dem Auto fahre ich von Wien nach Bad Bleiberg, keine 30 Minuten von Villach entfernt, ins BLEIB BERG. Das Hotel liegt am Fuße des Dobratsch, mitten im Naturpark. Früher wurden hier Blei und Zink abgebaut, heute ist es ein Ort der Ruhe, Regeneration und ganzheitlichen Gesundheit.
Schon der erste Eindruck überzeugt: stilvoll, herzlich, keine sterile Hotelatmosphäre. Mein Zimmer ist großzügig und hell, mit Blick auf die Berge, ideal zum Yoga oder Meditieren. Ich fühle mich sofort wohl. Der Aufenthalt beginnt mit einem Einführungsvortrag über Ernährung und die Grundprinzipien des Fastens. Ich lerne: Das Glück liegt im Bauch.
Die Kartoffel mit Leinöl wird zum Festmahl
Rund 90 Prozent des Serotonins – des Glückshormons – werden im Darm produziert. Eine gestörte Darmflora kann laut neuesten Erkenntnissen mit Depressionen, Angststörungen und chronischen Entzündungen zusammenhängen. Fasten dient also der Regeneration des Darms, der unser emotionales Gleichgewicht und Immunsystem steuert.
Mein erstes Abendessen ist überschaubar: eine große Kartoffel, Leinöl mit Rosmarin-, Basilikum- oder Kurkumageschmack und eine Basensuppe. Daran muss man sich gewöhnen. Digital Detox beginnt hier schon beim Essen – kein Scrollen, keine Mails, stattdessen achtsames Kauen, mindestens 30-mal pro Bissen. Am nächsten Morgen gibt es ein kleines Frühstück: ein Ei, Rote-Rüben-Aufstrich, Kartoffel, Leinöl.
Danach folgt der medizinische Check mit EKG, Blutdruck, Blutwerten und Myodiagnostik. Mein Arzt, Dr. Georg Stossier, Sohn des renommierten Mayr-Experten Prof. Dr. Harald Stossier, leitet gemeinsam mit seinem Vater die medizinische Betreuung im BLEIB BERG. Nach den Untersuchungen steht fest: Ich mache die Candida-Diät, um die Darmflora zu stärken.
Leichte Kopfschmerzen und Kaffeedurst
Das Haus selbst beeindruckt mit Indoor- und Outdoorpool, Thermalwasser, Sauna, Spa, Yogaraum, Restaurant und gemütlicher Lobby. Zu Mittag gibt es Hühnerbrust mit Artischocken, Karotten und Sellerie – ein Festmahl. Mein Tag startet jeweils mit Magnesiumcitrat statt Bittersalz, danach aktives Erwachen und Schwimmen im Außenpool.
Die ersten zwei Tage sind herausfordernd, leichte Kopfschmerzen und Kaffeedurst inklusive – der Körper beginnt zu entgiften. Unterstützt werde ich durch Basenpulver, Leberwickel, Bauchmassagen, Infusionen und ärztliche Begleitung.
Ein besonderes Highlight ist die Kryotherapie in der Kältekammer bei minus 110 Grad. Nur im Badeanzug, mit Handschuhen, Mütze und Kopfhörern stehe ich drei Minuten in der Eisbox, begleitet von Therapeutin Sarah. Ich höre Miley Cyrus, tanze, um nicht zu erfrieren – das Gefühl danach ist euphorisierend.
F.X. Mayr: Milch und Semmel waren gestern
Ergänzt wird das Programm durch Yoga im Berg, eine Stollenwanderung mit dem 76-jährigen Bergführer Kurt Sternig, progressive Muskelentspannung bei Natalie und eine Lomi-Lomi-Massage bei Jonathan. Gespräche mit Trainern, Psychologen und Ärzten vermitteln das Gefühl, rundum betreut zu sein. Verschiedene Tees begleiten den Tag, das Essen ist abwechslungsreich und modern – kein Vergleich zu den alten Mayr-Zeiten mit Milch und Semmel.
Ich fühle mich leicht, klar, selten so wohl. Mein Körper regeneriert, mein Kopf wird frei, und mein Inneres kommt zur Ruhe. Das BLEIB BERG, das Team und das durchdachte Konzept haben mich verändert. Diese Kur ist ideal für alle, die ihre Gesundheit, Darmbalance und innere Stabilität neu ausrichten wollen – egal, ob nach Stressphasen, körperlicher Erschöpfung oder einfach als bewusste Auszeit für Körper und Geist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.