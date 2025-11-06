Mission von Austro-Minisatellit wird verlängert

Minisatellit von der Größe eines Schuhkartons

„Nachdem die ursprüngliche Mission von PRETTY auf ein Jahr ausgelegt war, freut es uns, dass unser Satellit nun weiter wertvolle Dienste leisten kann“, sagte Projektleiterin Manuela Wenger vom Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz. „Wir haben erstmals eine völlig neue Technologie im Weltraum getestet und konnten zeigen, dass wir mit einem Minisatelliten von der Größe eines Schuhkartons wichtige Klimadaten gewinnen können, für die sonst ein viel größerer und teurerer Satellit nötig wäre“, so Andreas Dielacher, der zuständige Systemingenieur bei Beyond Gravity, einer Abteilung des Schweizer Technologiekonzerns RUAG.