Für Terror in Europa

Hamas-Waffendepot in Wiener Lagerraum ausgehoben

Wien
06.11.2025 12:55

Bereits seit Anfang Oktober hatten die heimischen Behörden Untersuchungen wegen mutmaßlicher Hamas-Verbindungen in Österreich aufgenommen. Nun gelang den Ermittlern ein wichtiger Schlag gegen den Terror.

0 Kommentare

Auslöser war ein vereitelter Hamas-Anschlag in Deutschland Anfang Oktober gewesen. Die deutschen Behörden hatten eine Berliner Terrorzelle ausgehoben, mehrere Personen wurden festgenommen, darunter drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder. 

Waffen für Anschläge auf jüdische Einrichtungen
Als sogenannte Auslandsoperateure der islamistischen palästinensischen Terrororganisation sollen Abed Al G., Wael F. M. und Ahamad I. laut der Bundesanwaltschaft – der obersten deutschen Anklagebehörde – von Deutschland aus unter anderem ein Sturmgewehr, Pistolen und Munition beschafft haben. „Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen“, so die Behörde.

Versteck im gemieteten Lagerraum
Nun wurde auch in Wien ein Waffenversteck in einem angemieteten Lagerraum ausgehoben. Wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mitteilte, konnten die Beamtinnen und Beamten einen Koffer mit fünf Faustfeuerwaffen und zehn zugehörigen Magazinen sicherstellen. Es bestehe auch hier der Verdacht, dass eine Gruppierung Waffen nach Österreich verbracht hat, um diese für mögliche Terroranschläge in Europa bereitzuhalten.

Der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Quassam-Brigaden, verbreitete im Gazastreifen Angst und ...
Der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Quassam-Brigaden, verbreitete im Gazastreifen Angst und Schrecken. Nun plante die Terrororganisation offenbar Anschläge in Europa.(Bild: AFP/SAID KHATIB)
39-Jähriger in London festgenommen
Im Rahmen der internationalen Ermittlungskooperation konnte zudem ein 39-jähriger britischer Staatsbürger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er steht im Verdacht, in engem Zusammenhang mit dem Waffenversteck sowie mit der europaweit agierenden Gruppierung zu stehen. Der 39-Jährige wurde am 3. November 2025 in London festgenommen.

Innenminister Gerhard Karner sagt: „Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr: Die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst ist international exzellent vernetzt und geht konsequent gegen jede Form von Extremismus vor. Der Auftrag ist klar: Null Toleranz gegenüber Terroristen.“

Staatssekretär Jörg Leichtfried ergänzt: „Das engagierte Handeln und die sorgfältige Ermittlungsarbeit der DSN haben entscheidend zu diesem erfolgreichen Waffenfund beigetragen – ein starkes Zeichen für ihre Professionalität und ihren Einsatz für die Sicherheit von unseren Mitmenschen.“

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Anschlag in Deutschland
Loading
