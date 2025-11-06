Hamas-Waffendepot in Wiener Lagerraum ausgehoben

Versteck im gemieteten Lagerraum

Nun wurde auch in Wien ein Waffenversteck in einem angemieteten Lagerraum ausgehoben. Wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mitteilte, konnten die Beamtinnen und Beamten einen Koffer mit fünf Faustfeuerwaffen und zehn zugehörigen Magazinen sicherstellen. Es bestehe auch hier der Verdacht, dass eine Gruppierung Waffen nach Österreich verbracht hat, um diese für mögliche Terroranschläge in Europa bereitzuhalten.