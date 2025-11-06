Neues Verbund-Kraftwerk fällt „für Monate“ aus

Nach den Projekten Limberg I und II wurde die Wasserkraftwerksgruppe Kaprun um eine dritte Anlage erweitert. Der teilstaatliche Energiekonzern errichtete Limberg III in vier Jahren Bauzeit vollständig unter Tage. Die Dimension ist beeindruckend – die Kaverne entspricht in ihrem Volumen dem Mittelschiff des Wiener Stephansdoms und ist mit 480 Megawatt (MW) eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Österreichs.