Experten nehmen Lobautunnel komplett auseinander

Lobautunnel-Bau würde Nationalpark und Klimaziele unterminieren

Der Bau des Lobautunnels würde auch die Klimaschutzpolitik in Wien und der Region untergraben. „Die dabei entstehenden Treibhausgasemissionen sind nicht in den derzeitigen Emissionsplänen enthalten“, warnte Helga Kromp-Kolb vom Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur in Wien: „In anderen Bereichen müssten wir dann viel schneller Emissionen abbauen, um wie geplant bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität zu erreichen“. Es gäbe aber keinen Plan, wo man sie stattdessen reduzieren könnte.