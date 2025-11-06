Vorteilswelt
Medizinische Rarität

Berlin: Frau bringt Fünflinge zur Welt

Ausland
06.11.2025 13:42
In der Berliner Charité kamen natürlich nicht zum ersten Mal fünf Babys auf einen Streich zur ...
In der Berliner Charité kamen natürlich nicht zum ersten Mal fünf Babys auf einen Streich zur Welt. Im Jahr 2008 brachte eine Frau sechs gesunde Kinder zur Welt.(Bild: Nitschmann, Hans-Joachim – stock.adobe.com)

Etwas, das nur bei einer von 50 Millionen Schwangerschaften vorkommt, ist Ende September in der Berliner Charité passiert. Eine Frau hat Fünflinge zur Welt gebracht!

Die zwei Mädchen und drei Buben kamen per Kaiserschnitt zur Welt und sind alle wohlauf, wie die Universitätsklinik am Donnerstag mitteilte. Der Eingriff fand am Ende der 28. Schwangerschaftswoche statt. Um den Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, war ein 25-köpfiges interdisziplinäres Team anwesend.

„Selbst für erfahrene Geburtsmediziner außergewöhnlich“
Durch die Seltenheit sei die Geburt von Fünflingen selbst für erfahrene Geburtsmediziner ein außergewöhnliches Ereignis und eine besondere logistische Herausforderung, erklärte der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin der Charité, Wolfgang Henrich.

Unmittelbar nach der Entbindung übernahm das Team der Klinik für Neonatologie die Erstversorgung. Auch jetzt werden die Frühchen noch auf einer neonatologischen Station der Charité betreut. Sobald die Kleinen kräftig genug sind, können sie nach Hause entlassen werden. Mittlerweile hätten sie ihr Geburtsgewicht allerdings mehr als verdoppelt, erklärte die Klinik.

Mehrlingsgeburt-Rekorde weltweit
Der bisherige offiziell bestätigte Rekord bei Mehrlingsgeburten liegt übrigens bei neun gesunden Kindern. Die Entbindung fand im Jahr 2021 in Marokko statt. Zuvor hatten Achtlinge, die im Jahr 2009 in den USA zur Welt kamen, als Rekordhalter.

