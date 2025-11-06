Berlin: Frau bringt Fünflinge zur Welt

Unmittelbar nach der Entbindung übernahm das Team der Klinik für Neonatologie die Erstversorgung. Auch jetzt werden die Frühchen noch auf einer neonatologischen Station der Charité betreut. Sobald die Kleinen kräftig genug sind, können sie nach Hause entlassen werden. Mittlerweile hätten sie ihr Geburtsgewicht allerdings mehr als verdoppelt, erklärte die Klinik.