„Bald zurück auf Skiern!“ Ski-Ass doch zu Olympia?

Kann Federica Brignone tatsächlich doch noch an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat teilnehmen? Die Chance besteht, sofern man den Worten ihrer Teamkollegin Sofia Goggia Glauben schenkt. Denn deren Ankündigung ist durchaus positiv und hat in Italien schon vorsichtigen Optimismus ausgelöst. Offenbar will die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin Brignone noch im November auf die Skier zurückkehren.
Nach ihrem tragischen Sturz bei den italienischen Meisterschaften arbeitet Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone eifrig an ihrem Comeback. Ihr großes Ziel ist dabei eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat. Allerdings gestaltet sich dieses Vorhaben als Kampf gegen die Zeit.
Ein Kreuzbandriss und mehrere Knochenbrüche hatte sich die Italienerin im April zugezogen – immer wieder wurde sie seither mit kleineren Rückschlägen im Reha-Prozess konfrontiert. „Manche benötigen zwei Jahre, um nach so einer Verletzung zurückzukommen“, zeigte sich Brignone selbst zuletzt pessimistisch.
Brignone schweigt – Goggia spricht
Viel verraten, wie es um die Comeback-Pläne bestellt ist, das tut die 35-Jährige nicht. Vielmehr arbeitet sie intensiv und geheim um ihre Rückkehr und lässt die Ski-Nation Italien bangen. Denn nach Brignone hat sich mit Marta Bassino zuletzt eine weitere große Medaillenhoffnung verletzt – für sie ist der Olympia-Traum bereits sicher geplatzt.
Für Brignone hingegen scheint es aber doch noch berechtigte Hoffnung zu geben, wie ihre Teamkollegin Sofia Goggia gegenüber „RaiRadio2“ verraten hat. „Mir tut es für Marta Bassino leid. Bei Brignone sieht es dagegen danach aus, als würde sie Ende November auf die Skier zurückkehren. Wünschen wir ihr alle viel Glück“, so die Italienerin.
Sollte die Gesamtweltcup-Siegerin tatsächlich im November ihre Skier wieder anschnallen, wäre es ein großer Schritt in Richtung Olympia. Allerdings bleibt es dennoch ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit – eine Herausforderung sogar für die Wettkampf-geprüfte Italienerin.
