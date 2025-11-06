„Bald zurück auf Skiern!“ Ski-Ass doch zu Olympia?

Brignone schweigt – Goggia spricht

Viel verraten, wie es um die Comeback-Pläne bestellt ist, das tut die 35-Jährige nicht. Vielmehr arbeitet sie intensiv und geheim um ihre Rückkehr und lässt die Ski-Nation Italien bangen. Denn nach Brignone hat sich mit Marta Bassino zuletzt eine weitere große Medaillenhoffnung verletzt – für sie ist der Olympia-Traum bereits sicher geplatzt.