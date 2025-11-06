Vorteilswelt
Nagelsmann-Auswahl

Ein Debütant und zwei Rückkehrer im DFB-Kader

Fußball International
06.11.2025 14:02
Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden WM-Quali-Spiele bekanntgegeben.
Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden WM-Quali-Spiele bekanntgegeben.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei bekanntgegeben. Neben einem Debütanten vertraut der Bundestrainer auf zwei Rückkehrer. 

Kölns Said El Mala schaffte erstmals ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Der Flügelstürmer brachte es in neun Bundesliga-Einsätzen auf vier Tore und zwei Assists für den Aufsteiger. Eine Marke, die auch von Nagelsmann nicht unbemerkt blieb. 

Erstmals mit dabei: Said El Mala
Erstmals mit dabei: Said El Mala(Bild: Herbert Bucco/ZvG)

Ihr Comeback im DFB-Team feiern indes Galatasaray-Profi Leroy Sane und Newcastles Malick Thiaw. Sane absolvierte sein letztes Länderspiel im Juni, Thiaw wartete seit über zwei Jahren auf eine erneute Nominierung.

Lange Verletztenliste
Nicht dabei sind indes Robin Koch (Frankfurt), Robert Andrich (Leverkusen), Angelo Stiller (Stuttgart) und Maximilian Beier (Dortmund). Zudem muss Nagelsmann weiterhin auf die verletzten Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Kai Havertz (Arsenal), Tim Kleindienst (Gladbach), Benjamin Henrichs (Leipzig) und Niclas Füllkrug (West Ham) verzichten. 

Deutschland gastiert am 14. November in Luxemburg, drei Tage später bekommt die Nagelsmann-Truppe Besuch aus der Slowakei.

