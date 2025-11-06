Ein Debütant und zwei Rückkehrer im DFB-Kader

Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei bekanntgegeben. Neben einem Debütanten vertraut der Bundestrainer auf zwei Rückkehrer.
Kölns Said El Mala schaffte erstmals ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Der Flügelstürmer brachte es in neun Bundesliga-Einsätzen auf vier Tore und zwei Assists für den Aufsteiger. Eine Marke, die auch von Nagelsmann nicht unbemerkt blieb.
Ihr Comeback im DFB-Team feiern indes Galatasaray-Profi Leroy Sane und Newcastles Malick Thiaw. Sane absolvierte sein letztes Länderspiel im Juni, Thiaw wartete seit über zwei Jahren auf eine erneute Nominierung.
Lange Verletztenliste
Nicht dabei sind indes Robin Koch (Frankfurt), Robert Andrich (Leverkusen), Angelo Stiller (Stuttgart) und Maximilian Beier (Dortmund). Zudem muss Nagelsmann weiterhin auf die verletzten Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Kai Havertz (Arsenal), Tim Kleindienst (Gladbach), Benjamin Henrichs (Leipzig) und Niclas Füllkrug (West Ham) verzichten.
Deutschland gastiert am 14. November in Luxemburg, drei Tage später bekommt die Nagelsmann-Truppe Besuch aus der Slowakei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.