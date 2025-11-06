Hälfte der 1,6 Millionen Eintrittskarten sind weg

Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Rodeln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal aber keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben.